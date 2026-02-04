إعلان

وزير الأوقاف يستقبل الكاتبة مريم توفيق

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:24 ص 04/02/2026

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

استقبل الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف – الكاتبة المصرية مريم توفيق؛ بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة؛ معربًا عن تقديره لقلمها الرشيق وكتاباتها التي لا تخرج إلا من مشاعر صادقة ورؤية وطنية قائمة على المحبة التي جاءت بها كل الأديان، كما شكر لها إهداءها عددًا من كتبها المتميزة التي حرص على تصفحها والاستماع لأهم أفكارها من الكاتبة.

من جانبها، أوضحت مريم توفيق سعادتها البالغة بلقاء الوزير وقيادات الوزارة؛ وبإهدائها مجموع كتبها إلى الوزير الذي ترى فيه نموذجًا للمحبة والتواضع.

كما أكدت الكاتبة أن الصدق في المشاعر والتعمق في التعارف هما سبيلها إلى هذا الإنتاج الفكري من الكتب ذات الموضوعات والشخصيات المتفردة؛ وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف – الذي يكن له تقديرًا خاصًا.

وختم اللقاء بتبادل عبارات الشكر والثناء، والحث على أن تستمر الكاتبة في عطائها الفكري الجدير بالاحترام والتقدير، زيادةً في الذخيرة الحضارية المصرية التي ما تزال نموذجًا للمحبة والاحترام والانصهار الحقيقي تحت مظلة الوطن الواحد.

