كتبت – داليا الظنيني:

قال الشاعر جمال بخيت إن المشهد الاقتصادي الحالي في مصر يواجه تحديات صعبة، و المواطن المصري بات يتحمل ضغوطًا معيشية متزايدة، ناتجة في جزء كبير منها عن الفاتورة الضخمة التي تتكبدها الدولة لتأمين حدودها والحفاظ على ميزان القوى الدفاعي.

وأضاف بخيت، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أنه على الرغم من عدم إعلان تفاصيل الميزانيات العسكرية، إلا أن المواطن يلمس ثمار هذا الإنفاق في حالة الاستقرار والأمن التي ينعم بها، واصفًا الأمن بأنه "أغلى سلعة" يدفع المجتمع ضريبتها لضمان بقاء الدولة.

وذكر أن توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا العسكرية وتطوير قدرات الجيش هو ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن هذا التركيز الدفاعي قد يؤثر بشكل مباشر على حجم الإنفاق المخصص لقطاعات حيوية أخرى كالصناعة والزراعة، مما يخلق نوعًا من التوازن الصعب في إدارة الموارد.

وأشار إلى أن المخرج الوحيد لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة يكمن في "ثورة إنتاجية"، مشددًا على ضرورة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الإنتاج المحلي.

وأكد أن تقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع معدلات التصدير هو السبيل الوحيد لتخفيف الضغوط عن كاهل المصريين وتلبية تطلعاتهم في حياة كريمة تواكب التضحيات التي يقدمونها.