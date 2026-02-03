قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن الموجة التضخمية العالمية وقيام الدول الكبرى برفع الأسعار هي المحرك الرئيسي لتوجه المستثمرين نحو الشراء حاليًا، لافتًا إلى الطفرة الكبيرة في أسعار المعادن إذ قفزت الفضة من 30 دولارًا إلى 120 دولارًا خلال عام واحد نتيجة دخولها في صناعات استراتيجية متعددة.

وأضاف "البستاني" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" ،المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الذهب يظل وسيلة آمنة "للحفاظ" على قيمة الأموال، إلا أن الاستثمار في العقار هو الطريق الحقيقي "لصناعة" الثروة وتحقيق دخل مستدام.

وأوضح أن عام 2024 شهد إقبالاً تاريخيًا من المواطنين على تملك العقارات كدرع واقٍ لثرواتهم في مواجهة تقلبات أسعار الصرف.

وذكر رئيس جمعية المطورين، أن السوق العقاري المصري شهد قفزات سعرية وصلت إلى 300% خلال عام 2024، مؤكدًا أن هذه الزيادات ترتبط طرديًا بتحركات الدولار.

وتابع قائلا: أتوقع حدوث حالة من الهدوء المؤقت في الربع الثالث من العام الجاري، وانتعاشة قوية للسوق في الربع الثاني من عام 2026، معقبا: أستبعد تمامًا وجود ما يسمى بـ "الفقاعة العقارية" في مصر، كون القيم السوقية تستند إلى طلب حقيقي وأصول فعلية.

وأشار إلىً أن السياسات الاقتصادية للدولة نجحت في توفير العملة الصعبة، مما عزز من استقرار السوق.

وأكد أن الذهب يمثل "استثمارًا دفاعيًا"، بينما يعد العقار "استثمارًا هجوميًا" يحقق عوائد متزايدة بمرور الوقت، مشددًا على أن حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تعيشها مصر حاليًا هي الضمانة الأكبر لقوة وجاذبية القطاع العقاري.

