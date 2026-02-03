رقمنة مدفوعات بوابات الرسوم والموازين للشاحنات لأول مرة في مصر

أعلنت شركة أوكتين المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية للأساطيل، إطلاق خدمة "O-Tolls" بالتعاون مع الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، لتصبح بذلك أول شركة في مصر تقوم برقمنة مدفوعات بوابات الطرق والموازين للشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على مستوى الجمهورية، وذلك باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى NFC.

وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان للشركة اليوم، لتمكين الشركات اللوجستية وأساطيل النقل من المرور السلس والآمن عبر أكثر من 500 بوابة وميزان في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهم في القضاء على التحديات المرتبطة بإدارة "الكاش" وتسوية المصروفات الورقية، وتحويل قطاع النقل – الذي يُعد من أكثر القطاعات اعتماداً على الدفع النقدي – إلى منظومة رقمية متكاملة تدعم جهود الدولة في الشمول المالي ورؤية مصر 2030.

ويمكن من خلال الخدمة الجديدة القيام بمدفوعات رقمية آمنة وفورية وتمكين الشركات من المتابعة الفورية لكل عمليات الدفع على الطرق التي يتم تنفيذها، مما يسهم في تحسين الرقابة وتعزيز الشفافية وتسهيل التخطيط المالي وإدارة الأساطيل بشكل أكثر كفاءة، والحد من فرص الاحتيال أو الهدر، فضلاً عن تحسين تجربة السائقين وتقليل زمن التوقف.

وتكتسب خدمة "O-Tolls" أهمية استراتيجية نظراً لأن رسوم بوابات الطرق تشكل بنداً رئيسياً في التكاليف التشغيلية، حيث تمثل ما بين 10% إلى 15% من إجمالي المصروفات التشغيلية (OPEX) لشركات الخدمات اللوجستية والتوزيع.

وقال عمرو جمال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوكتين، إن إطلاق خدمة O-Tolls يأتي تأكيداً لمكانة أوكتين كأكبر شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للأساطيل في السوق المصري بهدف تمكين المؤسسات من الانتقال من أنظمة تشغيل مجزأة تعتمد على النقد إلى نموذج رقمي موحد يوفر رؤية دقيقة للإنفاق ويحسن التخطيط المالي.

وأضاف أن الإقبال القوي الذي شهدته الخدمة بانضمام أكثر من 100 شركة خلال الشهر الأول فقط يعكس تعطش قطاع النقل والخدمات اللوجيستية لحلول تكنولوجية عملية ترفع كفاءة التشغيل وتضمن التحكم الكامل في التكاليف.