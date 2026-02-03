إعلان

رقمنة مدفوعات بوابات الرسوم والموازين للشاحنات لأول مرة في مصر

كتب : منال المصري

12:59 م 03/02/2026

رقمنة مدفوعات بوابات الرسوم والموازين للشاحنات لأو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة أوكتين المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية للأساطيل، إطلاق خدمة "O-Tolls" بالتعاون مع الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، لتصبح بذلك أول شركة في مصر تقوم برقمنة مدفوعات بوابات الطرق والموازين للشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على مستوى الجمهورية، وذلك باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى NFC.

وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان للشركة اليوم، لتمكين الشركات اللوجستية وأساطيل النقل من المرور السلس والآمن عبر أكثر من 500 بوابة وميزان في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهم في القضاء على التحديات المرتبطة بإدارة "الكاش" وتسوية المصروفات الورقية، وتحويل قطاع النقل – الذي يُعد من أكثر القطاعات اعتماداً على الدفع النقدي – إلى منظومة رقمية متكاملة تدعم جهود الدولة في الشمول المالي ورؤية مصر 2030.

ويمكن من خلال الخدمة الجديدة القيام بمدفوعات رقمية آمنة وفورية وتمكين الشركات من المتابعة الفورية لكل عمليات الدفع على الطرق التي يتم تنفيذها، مما يسهم في تحسين الرقابة وتعزيز الشفافية وتسهيل التخطيط المالي وإدارة الأساطيل بشكل أكثر كفاءة، والحد من فرص الاحتيال أو الهدر، فضلاً عن تحسين تجربة السائقين وتقليل زمن التوقف.

وتكتسب خدمة "O-Tolls" أهمية استراتيجية نظراً لأن رسوم بوابات الطرق تشكل بنداً رئيسياً في التكاليف التشغيلية، حيث تمثل ما بين 10% إلى 15% من إجمالي المصروفات التشغيلية (OPEX) لشركات الخدمات اللوجستية والتوزيع.

وقال عمرو جمال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوكتين، إن إطلاق خدمة O-Tolls يأتي تأكيداً لمكانة أوكتين كأكبر شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للأساطيل في السوق المصري بهدف تمكين المؤسسات من الانتقال من أنظمة تشغيل مجزأة تعتمد على النقد إلى نموذج رقمي موحد يوفر رؤية دقيقة للإنفاق ويحسن التخطيط المالي.

وأضاف أن الإقبال القوي الذي شهدته الخدمة بانضمام أكثر من 100 شركة خلال الشهر الأول فقط يعكس تعطش قطاع النقل والخدمات اللوجيستية لحلول تكنولوجية عملية ترفع كفاءة التشغيل وتضمن التحكم الكامل في التكاليف.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خدمة O-Tolls الشركات اللوجستية شركة أوكتين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الثلاثاء

تمارين ذهنية سريعة.. كيف تحسن تركيزك في 10 دقائق يوميا؟
نصائح طبية

تمارين ذهنية سريعة.. كيف تحسن تركيزك في 10 دقائق يوميا؟
رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
حارس بديل وظهور أول.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي
رياضة محلية

حارس بديل وظهور أول.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي
في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو
حوادث وقضايا

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد