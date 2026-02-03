توفيق عكاشة: ترامب قد يخسر ثروته وحياته بسبب تأخره في ضرب "محور الشر"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ضرب "محور الشر" لن يضر سوى ترامب.

وأضاف عكاشة، عبر حسابه على "إكس":تأخر ترامب لن يضر سوى ترامب، عملية ضرب محور الشر كما يطلق عليه مجلس إدارة العالم فى نقاط الشر كما يسميها مجلس الإدارة، ربما تكلف ترامب حياته وسمعته وثروته. فهل سوف ينقذ ترامب نفسه وخاصة أن مازال أمامه شيلى وكولومبيا وجوبا أم يشنق نفسه ويحكم على نفسه بالاعدام؟ من هنا نراقب".

تأتي تصريحات عكاشة وسط تقارير عن تأجيل ترامب لضربة عسكرية محتملة ضد إيران كانت تلوح في الأفق، وذلك لإعطاء فرصة للمفاوضات تحت الضغط.

وأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في3 فبراير 2026 ببدء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، وذلك في ظل تهديدات متواصلة من الرئيس دونالد ترامب بوقوع "أشياء سيئة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.