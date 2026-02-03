إعلان

توفيق عكاشة: ترامب قد يخسر ثروته وحياته بسبب تأخره في ضرب "محور الشر"

كتب : محمد نصار

12:50 م 03/02/2026 تعديل في 01:05 م

توفيق عكاشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ضرب "محور الشر" لن يضر سوى ترامب.

وأضاف عكاشة، عبر حسابه على "إكس":تأخر ترامب لن يضر سوى ترامب، عملية ضرب محور الشر كما يطلق عليه مجلس إدارة العالم فى نقاط الشر كما يسميها مجلس الإدارة، ربما تكلف ترامب حياته وسمعته وثروته. فهل سوف ينقذ ترامب نفسه وخاصة أن مازال أمامه شيلى وكولومبيا وجوبا أم يشنق نفسه ويحكم على نفسه بالاعدام؟ من هنا نراقب".

تأتي تصريحات عكاشة وسط تقارير عن تأجيل ترامب لضربة عسكرية محتملة ضد إيران كانت تلوح في الأفق، وذلك لإعطاء فرصة للمفاوضات تحت الضغط.

وأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في3 فبراير 2026 ببدء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، وذلك في ظل تهديدات متواصلة من الرئيس دونالد ترامب بوقوع "أشياء سيئة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توفيق عكاشة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
الأمن الفرنسي يُفتش مكاتب منصة إكس في باريس ويستدعي إيلون ماسك
شئون عربية و دولية

الأمن الفرنسي يُفتش مكاتب منصة إكس في باريس ويستدعي إيلون ماسك
"مستريح السيارات" ينكر الاتهامات.. ودفاع أحد الضحايا يواجهه بتحويل بنكي
حوادث وقضايا

"مستريح السيارات" ينكر الاتهامات.. ودفاع أحد الضحايا يواجهه بتحويل بنكي
تمارين ذهنية سريعة.. كيف تحسن تركيزك في 10 دقائق يوميا؟
نصائح طبية

تمارين ذهنية سريعة.. كيف تحسن تركيزك في 10 دقائق يوميا؟
الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب
أخبار مصر

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد