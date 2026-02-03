إعلان

"كدواني" يوجه بتوفيق أوضاع المحال العامة بالمنيا

كتب : جمال محمد

01:03 م 03/02/2026

اللواء. عماد كدواني محافظ المنيا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص المحال العامة، في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات، مع الاستمرار في تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

وفي هذا السياق، ووفقًا لتوجيهات محافظ المنيا، نظّمت لجنة تراخيص المحال العامة، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حملات تفتيش مكثفة على المحال العامة بمركز ومدينة ملوي، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحال المخالفة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط العام.

وأسفرت الحملات عن تحرير 99 مخالفة متنوعة، شملت 40 مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص، و45 مخالفة إشغال طريق، و14 مخالفة لهيئة سلامة الغذاء والتموين، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الوصلات غير الشرعية، والتحفظ على كشافات الإضاءة المخالفة.

وتهيب محافظة المنيا بأصحاب المحال العامة سرعة توفيق أوضاعهم، والتقدم للحصول على التراخيص من خلال منظومة تراخيص المحال العامة، مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، وضمان استدامة الأنشطة التجارية في إطار قانوني ومنظم.

عماد كدواني محافظ المنيا حملات التفتيش تراخيص المحال العامة

