مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

حارس بديل وظهور أول.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي

كتب : محمد خيري

01:18 م 03/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 9 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 9 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 9 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 9 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 9 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 9 صورة
    الأهلى يقرر قيد ثنائى الفريق في القائمة الأفريقية
  • عرض 9 صورة
    فريق الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة البنك الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ17، مع توقعات بإحداث المدير الفني يس توروب بعض التغييرات في التشكيل.

من المتوقع أن يعود محمد الشناوي لحراسة المرمى، بدلا من مصطفى شوبير الذي يحصل على فرصة الظهور في مباريات أفريقيا، ضمن سياسة التدوير التي يعتمدها توروب، كما يقترب المدافع عمرو الجزار من المشاركة لأول مرة مع الأهلي لتعويض غياب ياسر إبراهيم.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا – عمرو الجزار – ياسين مرعي – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان – أشرف بنشرقي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي فريق الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي مباراة الأهلي والبنك الأهلي تشكيل الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تسريبات تكشف تصميم أول آيفون قابل للطي من آبل
أخبار و تقارير

تسريبات تكشف تصميم أول آيفون قابل للطي من آبل
مصر والسودان يؤكدان تمسكهما بالحقوق المائية التاريخية ورفضهما أي إجراءات
شئون عربية و دولية

مصر والسودان يؤكدان تمسكهما بالحقوق المائية التاريخية ورفضهما أي إجراءات
وثائق إبستين تكشف تفاصيل مشروع سري لاستنساخ البشر.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

وثائق إبستين تكشف تفاصيل مشروع سري لاستنساخ البشر.. ما القصة؟
موعد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026
الأزهر

موعد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026
أنا اللي أتكلم الأول| سجال برلماني بين العطيفي ورئيس "النواب".. والأخير يرد
أخبار مصر

أنا اللي أتكلم الأول| سجال برلماني بين العطيفي ورئيس "النواب".. والأخير يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد