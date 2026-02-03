حارس بديل وظهور أول.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة البنك الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ17، مع توقعات بإحداث المدير الفني يس توروب بعض التغييرات في التشكيل.

من المتوقع أن يعود محمد الشناوي لحراسة المرمى، بدلا من مصطفى شوبير الذي يحصل على فرصة الظهور في مباريات أفريقيا، ضمن سياسة التدوير التي يعتمدها توروب، كما يقترب المدافع عمرو الجزار من المشاركة لأول مرة مع الأهلي لتعويض غياب ياسر إبراهيم.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا – عمرو الجزار – ياسين مرعي – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان – أشرف بنشرقي