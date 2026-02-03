تعويض 100 مليون جنيه.. قرار قضائي بشأن دعوى أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر
كتب : أحمد عادل
02:19 م 03/02/2026
حبيبة الشماع
قررت محكمة مدني القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى التعويض المقامة من أسرة "حبيبة الشماع" ضد شركة "أوبر"، والتي تطالب بتعويض قدره 100 مليون جنيه، لجلسة 9 يونيو، لإعلان الشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان المحامي محمد الأمين، دفاع أسرة "حبيبة الشماع" ضحية حادث "أوبر"، قد أوضح في وقت سابق أن المحكمة حددت يوم 30 سبتمبر لنظر أولى جلسات الدعوى المدنية المقامة ضد الشركة.
وأشار الأمين إلى أن الدعوى تطالب بتعويض مادي قدره 100 مليون جنيه من الشركة الأم لـ"أوبر"، تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمجني عليها وأسرتها.
وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من سائق "أوبر"، وتأييد حكم السجن 5 سنوات الصادر بحقه في واقعة "حبيبة الشماع"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة أوبر"، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.
وكان دفاع المتهم قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض على حكم الاستئناف الصادر ضده بالسجن 5 سنوات، بعد إدانته بتعاطي مخدر الحشيش وقيادة المركبة تحت تأثير المخدر.