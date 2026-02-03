لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية جهينة البحرية" التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، عقب واقعة مأساوية شهدت رحيل أم لحقت بابنها الأصغر بعد أقل من 24 ساعة على وفاته.

وشيع المئات من أهالي القرية جثمان الأم "منال حسن عبد الله" (55 عامًا)، حيث أديت صلاة الجنازة عليها بمسجد الرحمة، قبل مواراتها الثرى بجوار نجلها، وسط صدمة وبكاء المشيعين الذين ودعوا الأم التي لم يقو قلبها على تحمل صدمة فقدان "فلذة كبدها".

وبكلمات يملؤها الحزن، روى "محمد بريك" ابن عم الشاب الراحل، كواليس المأساة، قائلاً: إن ابن عمه "حسن نبيل بريك" (18 عامًا)، كان يعاني من مرض نادر أجهده لسنوات طويلة، وتدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة، ليرحل عن عالمنا داخل مستشفى الحميات متأثرًا بمضاعفات مرضه.

وأضاف بريك أن الأم دخلت في نوبة حزن شديدة وانهيار نفسي تام بمجرد وقوع الفاجعة، ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى لحقت به، مشيرًا إلى أن الراحل كان أصغر أبنائها والمقرب لقلبها، خاصة وأنها كانت تكرس حياتها لرعايته بسبب ظروفه الصحية الصعبة، فكانت الأم المكافحة التي لا تفارقه لحظة واحدة.

وتابع: "ابن عمي كان هادئ الطباع وخلوقًا، ورحيلهما معًا تسبب في صدمة لا توصف للأسرة وللقرية بأكملها"، واصفًا حال الأب المكلوم الذي لم يكد يفيق من صدمة رحيل ابنه الأصغر حتى تلقى فاجعة وفاة زوجته ورفيقة دربه أثناء تلقيه العزاء، ليقف حائرًا أمام فقدان شطري روحه في يوم واحد.