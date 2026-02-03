مصر و5 دول تتلقى دعوة للمشاركة في محادثات إيران وأمريكا بإسطنبول

وكالات

فيما يترقب العالم أجمع يوم الجمعة المقبل، حيث ستعقد المفاوضات الإيرانية الأمريكية في اسطنبول، كشف مسؤول إقليمي لرويترز، أن 6 دول تلقت دعوات للمشاركة في المحادثات بشأن إيران.

إلا أن المسؤول أوضح اليوم الثلاثاء، أن إطار المحادثات لا يزال غير واضح، لكن الأولوية للتهدئة وتجنب الصراع، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"

كما ذكر دبلوماسي إقليمي أن ممثلين عن دول مثل مصر والسعودية وقطر وعمان والإمارات وباكستان، تلقوا دعوات للمشاركة في المباحثات.

إلى ذلك، أوضح الدبلوماسي أن المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد على المستويين الثنائي والثلاثي، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى".

وكان مسؤولون إيرانيون وأمريكيون أفادوا أمس الإثنين، بأن إيران والولايات المتحدة ستستأنفان المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا. إذ سيجتمع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن النزاع طويل الأمد حول البرنامج النووي الإيراني، وتبديد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية جديدة.

بينما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب وخيمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى توجه سفن حربية أميركية ضخمة إلى إيران.

فيما ذكرت مصادر إيرانية لرويترز الأسبوع الماضي، أن ترامب طالب بثلاثة شروط مسبقة لاستئناف المحادثات، وهي عدم تخصيب اليورانيوم في إيران، وفرض قيود على برنامجها للصواريخ الباليستية، وإنهاء دعمها لحلفائها ووكلائها في المنطقة.

يأتي هذا فيما يتصاعد التوتر وسط حشد عسكري للبحرية الأمريكية قرب السواحل الإيرانية، وذلك في أعقاب ما وصفته أميركا ب "القمع العنيف للمظاهرات المناهضة للحكومة الشهر الماضي"، وهي أعنف اضطرابات داخلية في إيران منذ ثورة 1979.