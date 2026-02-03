إعلان

مصر و5 دول تتلقى دعوة للمشاركة في محادثات إيران وأمريكا بإسطنبول

كتب : مصراوي

02:06 م 03/02/2026 تعديل في 02:07 م

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

فيما يترقب العالم أجمع يوم الجمعة المقبل، حيث ستعقد المفاوضات الإيرانية الأمريكية في اسطنبول، كشف مسؤول إقليمي لرويترز، أن 6 دول تلقت دعوات للمشاركة في المحادثات بشأن إيران.

إلا أن المسؤول أوضح اليوم الثلاثاء، أن إطار المحادثات لا يزال غير واضح، لكن الأولوية للتهدئة وتجنب الصراع، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"

كما ذكر دبلوماسي إقليمي أن ممثلين عن دول مثل مصر والسعودية وقطر وعمان والإمارات وباكستان، تلقوا دعوات للمشاركة في المباحثات.

إلى ذلك، أوضح الدبلوماسي أن المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد على المستويين الثنائي والثلاثي، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى".

وكان مسؤولون إيرانيون وأمريكيون أفادوا أمس الإثنين، بأن إيران والولايات المتحدة ستستأنفان المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا. إذ سيجتمع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن النزاع طويل الأمد حول البرنامج النووي الإيراني، وتبديد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية جديدة.

بينما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب وخيمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى توجه سفن حربية أميركية ضخمة إلى إيران.

فيما ذكرت مصادر إيرانية لرويترز الأسبوع الماضي، أن ترامب طالب بثلاثة شروط مسبقة لاستئناف المحادثات، وهي عدم تخصيب اليورانيوم في إيران، وفرض قيود على برنامجها للصواريخ الباليستية، وإنهاء دعمها لحلفائها ووكلائها في المنطقة.

يأتي هذا فيما يتصاعد التوتر وسط حشد عسكري للبحرية الأمريكية قرب السواحل الإيرانية، وذلك في أعقاب ما وصفته أميركا ب "القمع العنيف للمظاهرات المناهضة للحكومة الشهر الماضي"، وهي أعنف اضطرابات داخلية في إيران منذ ثورة 1979.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر محادثات إيران أمريكا إسطنبول المفاوضات الإيرانية الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026
الأزهر

موعد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026
رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة
في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو
حوادث وقضايا

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"
أخبار و تقارير

قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"
طرح لادا Aura الجديدة كليًا رسميًا في الأسواق.. صور وتفاصيل
أخبار السيارات

طرح لادا Aura الجديدة كليًا رسميًا في الأسواق.. صور وتفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد