يشعر البعض بالجوع في أوقات غريبة من اليوم حتى مع تناول الطعام قرب منتصف الليل، وهذه ليست حالة نادرة، يقول الأطباء إن الأمر لا يتعلق دائما بالطعام، يرسل الجسم إشارات الجوع لأسباب عديدة، وغالبا ما تعكس هذه الإشارات أنماطا أعمق في النوم والتوتر والتمثيل الغذائي.

ويساعد فهم هذه الأنماط على فك شفرة ما يحاول الجسم قوله، وكيفية الاستجابة دون الإضرار بالصحة على المدى الطويل، بسب موقع تايمز أوف إنديا.

هل تتحكم الساعة البيولوجية في الشهية؟



يعمل جسم الإنسان وفق إيقاع طبيعي، يعرف غالبا بالساعة البيولوجية، وهي تتحكم في شعور الإنسان باليقظة والنعاس وحتى الجوع، وعندما يتغير هذا الإيقاع، تتغير أنماط الجوع أيضا، قد يؤدي السهر لساعات متأخرة، وساعات العمل غير المنتظمة، والإفراط في استخدام الشاشات إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، ونتيجة لذلك، تبدأ هرمونات الجوع بالعمل في أوقات غير معتادة.

ووجدت دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة أن عدم توافق الساعة البيولوجية يمكن أن يزيد الشهية ويغير عملية التمثيل الغذائي، وهذا يفسر لماذا يشعر الشخص الذي ينام لوقت متأخر بالجوع في منتصف الليل، حتى بعد تناول وجبة كاملة.

ولا يتعلق الأمر دائما بالجوع، أحيانا يكون الأمر متعلقا بالهرمونات مثل الجريلين واللبتين، يشير هرمون الجريلين إلى الجوع، بينما يشير هرمون اللبتين إلى الشبع، وعندما يكون النوم غير كاف أو يكون التوتر مرتفعا، يختل هذا التوازن.

لماذا تبدو الرغبة الشديدة في تناول السكر ملحة؟



يلاحظ الكثيرون أن الشعور بالجوع في أوقات غير معتادة غالبا ما يكون مصحوبا برغبة شديدة في تناول الطعام، ونادرا ما تكون هذه الرغبة في تناول الفاكهة أو الوجبات البسيطة، بل غالبا ما تكون في تناول رقائق البطاطس أو الحلويات أو الوجبات الخفيفة المصنعة، يحدث هذا بسبب تقلبات مستوى السكر في الدم، فعندما يتم تفويت الوجبات أو تناول الأطعمة الغنية بالسكر، يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة ثم ينخفض فجأة، ويرسل هذا الانخفاض إشارة قوية للجوع.

تسلط مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الضوء على كيفية تسبب عدم استقرار نسبة السكر في الدم في الشعور بالجوع والرغبة الشديدة المتكررة، يمكن أن تتكرر هذه الدورة يوميا، ما يصنع نمطا من الجوع في وقت متأخر من الليل أو في منتصف فترة ما بعد الظهر.

كيف يؤثر الجفاف والملل على الشعور بالجوع؟



ليس كل جوع حقيقي أحيانا، يكون الجسم عطشانا فحسب، غالبا ما يشعر الجسم بالحاجة إلى تناول الطعام عند الشعور بجفاف خفيف، في أحيان أخرى، يلعب العقل دورا، فالملل أو التوتر أو القلق قد يثير ما يعرف بالجوع العاطفي، يبدو حقيقيا، لكنه مدفوع بالحالة المزاجية لا بالحاجة.

ما سر تناول الوجبات الخفيفة؟



ولهذا السبب يتناول الكثير من الناس وجبات خفيفة أكثر عندما يكونون متوترين أو يتصفحون الإنترنت في وقت متأخر من الليل.

هل الجوع غير المعتاد يشير إلى مشكلة؟



الشعور بالجوع في وقت متأخر من الليل أمر طبيعي بين الحين والآخر، ولكن عندما يصبح متكررا، وخاصة مع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، فقد يشير ذلك إلى وجود مشاكل كامنة، قد تظهر أعراض حالات مثل مقاومة الأنسولين، واضطرابات النوم، والتوتر المزمن من خلال إشارات جوع غير معتادة.

كيفية إعادة ضبط إيقاع الجوع لديك؟



يمكن تصحيح أنماط الجوع من خلال تغييرات صغيرة ومتسقة، ابدأ بتناول وجبات منتظمة، تناول الطعام في أوقات محددة يعود الجسم على توقع الطعام في الأوقات المناسبة، احرص على تضمين البروتين والألياف في كل وجبة، لأنها تشعرك بالشبع لفترة أطول، مع ترطيب الجسم وشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم يمكن أن يمنع ظهور إشارات الجوع الكاذبة، مع النوم النوم المنتظم لأنه يعمل على استعادة توازن الهرمونات ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

