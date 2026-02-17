ما مواصفات iPhone 17e الذي ستطرحه آبل بسعر منافس؟



وكالات

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض أهم مواصفات هاتف iPhone 17e الذي ستطرحه آبل بسعر منافس.

ووفقا للتسريبات، فإن الهاتف حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وزوّد بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

شاشته أتت Super Retina XDR OLED بمقاس 6.1 بوصة، دقة عرضها (1170/2532) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل على 1200 nits، وكثافتها تعادل 457 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنية HDR10، وحميت بطبقة Ceramic Shield glass لحمايتها من الصدمات والخدوش.

سيعمل الجهاز بنظام iOS 26.3، ومعالج Apple A19 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Apple GPU رباعي النوى، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 48 ميجابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، ودعمت بتقنية Dolby Vision HDR، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 18 ميجابيكسل ودعمت بمستشعر لتوثيق فيديوهات وصور ثلاثية الأبعاد.

حصل الهاتف أيضا على منفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Face ID، وتقنية لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وبطارية بسعة 4005 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، وسيطرح بألوان أساسية هي الأسود والفضي والوردي، وبأسعار تبدأ من 700 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.