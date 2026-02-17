إعلان

قبل مفاوضات جنيف.. ترامب: إيران تريد إبرام صفقة ولا تريد مواجهة العواقب

كتب : مصراوي

06:15 ص 17/02/2026

الرئيس الأمريكي

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده أن السلطات الإيرانية تدرك العواقب المحتملة لرفض التوصل إلى اتفاق، مؤكدا رغبتها في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة.

وخلال رحلته من فلوريدا إلى واشنطن، رد ترامب على أسئلة الصحفيين على متن طائرته حول توقعاته من المفاوضات المقررة مع إيران في 17 فبراير بجنيف، قائلا: "لا أعتقد أنهم يريدون عواقب رفض إبرام اتفاق. إنهم يريدون إبرام صفقة".

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، مع استعداد الجانبين لجولة جديدة من المحادثات في جنيف، وسط تبادل للتهديدات والتحذيرات حول الخيارات العسكرية المحتملة في حال فشل المسار الدبلوماسي.

في السياق ذاته، صعد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام لهجته تجاه إيران محددا "أسابيع لا أشهرا" لتتخذ الإدارة الأمريكية قرارا حاسما بشأن الملف الإيراني، معتبرا أن "تغيير النظام" أفضل رد على طهران.

من جانبها، أجرت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، المرحلة الأولى من مناورات عسكرية واسعة في مياه الخليج، ركزت على الدفاع عن الجزر الثلاث واستعراض قدرات متطورة.

وأكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تانجسيري، على هامش المناورات، أن جزر البلاد تمثل حياة إيران وشرفها الروحي والوطني، متوعدا بـ "التصدي لأي عدو حتى آخر رمق"، وفقا لروسيا اليوم.

