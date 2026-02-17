إعلان

ترامب ينتقد أداء الديمقراطيين في ميونخ: نيوسوم غير مؤهل وكلينتون مهووسة

كتب : مصراوي

06:57 ص 17/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من أداء حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بمؤتمر ميونخ ووصفه بـ"غير المؤهل"، ومن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ووصفها بـ"المهووسة".

قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" المتجهة إلى واشنطن: "شاهدت جافين نيوسوم وهو يجيب على الأسئلة في ميونيخ، وكان ذلك تمثيلا سيئا لبلادنا".

وأضاف: "هؤلاء الناس غير أكفاء على الأقل هيلاري كفؤة، لكنها مهووسة بترامب كانت مهووسة به لدرجة أنها امرأة غاضبة".

جاءت تصريحات ترامب بعد حادثة شهدتها إحدى جلسات المؤتمر، حيث فقدت كلينتون أعصابها خلال نقاش مع نائب رئيس الوزراء التشيكي بيتر ماتسيني، الذي أثار غضبها بإشادته بسياسات ترامب، مما اضطر الحضور لتوجيهها نحو ضبط النفس.

يذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن شهد هذا العام حضورا رفيعا وتصريحات نارية عكست عمق الانقسام في المشهد السياسي الغربي، وفقا لروسيا اليوم.

الرئيس الأمريكي ترامب الديمقراطيين في ميونخ حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم مؤتمر ميونخ وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون

