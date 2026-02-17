إعلان

ترامب عن ضرب كوبا: لن تكون عملية صعبة.. نتحدث إليهم حاليا

كتب : مصراوي

06:54 ص 17/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإجابة على سؤال حول إمكانية قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية ضد كوبا.

قال ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في تنفيذ عملية في كوبا مماثلة لما نفذته الولايات المتحدة في فنزويلا: "لا أريد الإجابة على هذا السؤال".

وأضاف للصحفيين على متن طائرته خلال رحلة من فلوريدا إلى واشنطن: "لن تكون عملية صعبة للغاية، لكنني لا أعتقد أنها ستكون ضرورية".

وبحسب ترامب، فإن الإدارة الأمريكية تتفاوض حاليا مع هافانا، إذ قال ترامب: "نتحدث مع كوبا الآن، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث مع كوبا الآن".

وأشار إلى أنه يعتقد أن على السلطات الكوبية "التوصل إلى اتفاق" مع واشنطن.

وأعادت الولايات المتحدة فرض حصارها على كوبا، معلنة عزمها على الإطاحة بالحكومة الشيوعية في الجمهورية بشتى الوسائل.

وعلى وجه التحديد، فرضت واشنطن حظرا على جميع شحنات الوقود، الذي تعاني الجزيرة أصلا من نقص حاد فيه.

وكانت الولايات المتحدة قد نجحت سابقا في وقف شحنات النفط إلى كوبا من المكسيك وفنزويلا.

كما أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها فرض رسوم استيراد متناسبة على البضائع القادمة من الدول التي تجرؤ على تزويد كوبا بالوقود.

ومع ذلك، صرحت السفارة الروسية في هافانا بأن موسكو ستبدأ قريبا بتقديم النفط ومشتقاته كمساعدات إنسانية.

وأكد الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، أن هافانا لا تتفاوض مع واشنطن، باستثناء الاتصالات الفنية المتعلقة بالهجرة، لكنها لا تزال مستعدة لحوار جاد ومسؤول، وفقا لروسيا اليوم.

