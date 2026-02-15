محاكمة 39 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية ببدر.. الأحد

كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 39 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة لاتهامهم بقيادة جماعة إرهابية مخالفة للقانون، تهدف إلى تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وذكرت النيابة أن الجماعة كانت تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال الشرطة، فضلاً عن ضم عناصر جديدة إليها وتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الأمن.

كما استهدفت الجماعة المنشآت العامة والخاصة، واستباحة دماء المسيحيين، واستخدمت الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.