إعلان

محاكمة 39 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية ببدر.. الأحد

كتب : صابر المحلاوي

09:00 ص 15/02/2026

محكمة جنايات أمن الدولة العليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 39 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة لاتهامهم بقيادة جماعة إرهابية مخالفة للقانون، تهدف إلى تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وذكرت النيابة أن الجماعة كانت تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال الشرطة، فضلاً عن ضم عناصر جديدة إليها وتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الأمن.

كما استهدفت الجماعة المنشآت العامة والخاصة، واستباحة دماء المسيحيين، واستخدمت الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات أمن الدولة المستشار محمد السعيد الشربيني الانضمام لجماعة إرهابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الأربعين.. فحوصات ضرورية للحفاظ على صحة الرجال الإنجابية
نصائح طبية

بعد الأربعين.. فحوصات ضرورية للحفاظ على صحة الرجال الإنجابية
الغليان الفائق.. لماذا يبدو الماء هادئا ثم يفور فجأة بالميكروويف؟
علاقات

الغليان الفائق.. لماذا يبدو الماء هادئا ثم يفور فجأة بالميكروويف؟
قوات الاحتلال تعتقل فتاة وتقتحم قريتين في رام الله
شئون عربية و دولية

قوات الاحتلال تعتقل فتاة وتقتحم قريتين في رام الله
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زوجة أحمد حسام ميدو توجه له رسالة بمناسبة عيد الحب
مصراوي ستوري

زوجة أحمد حسام ميدو توجه له رسالة بمناسبة عيد الحب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان