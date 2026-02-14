مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

3 1
21:00

باور ديناموز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

جميع المباريات

إعلان

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

10:31 م 14/02/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    جون إدوارد وهشام نصر
  • عرض 17 صورة
    جون إدوارد وعبد الناصر محمد
  • عرض 17 صورة
    جون إدوارد وهشام نصر
  • عرض 17 صورة
    جون إدوارد
  • عرض 17 صورة
    جون إدوارد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (6) (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (5) (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (10) (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (8) (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (9) (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (3) (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (4) (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (14) (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    جماهير الزمالك (3) (1)
  • عرض 17 صورة
    جماهير الزمالك (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفاعل جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع فوز الفارس الأبيض على حساب نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الفارس الأبيض الفوز على حساب كايزر تشيفز، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "هيئة قناة السويس"، في الجولة السادسة بكأس الكونفدرالية.

ونشر إدوارد عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لجماهير الزمالك وكتب: "يحيا الزمالك".

وضمن الفارس الأبيض التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة برصيد 11 نقطة.

وفي سياق متصل، يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بالكونفدرالية

عبد الله السعيد يتحدث عن فوز الزمالك على كايزر تشيفز بالكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك آخر نادي الزمالك جون إدوارد الزمالك وكايزر تشيفز فوز الزمالك على كايزر تشيفز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الغليان الفائق.. لماذا يبدو الماء هادئا ثم يفور فجأة بالميكروويف؟
علاقات

الغليان الفائق.. لماذا يبدو الماء هادئا ثم يفور فجأة بالميكروويف؟
"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
زووم

"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
خبير يوضح أسباب تحول السيولة نحو الأغذية والأدوية والاتصالات بالبورصة
أخبار مصر

خبير يوضح أسباب تحول السيولة نحو الأغذية والأدوية والاتصالات بالبورصة
"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟
نصائح طبية

"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟
بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد
زووم

بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان