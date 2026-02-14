"بعد الفوز على كايزر تشيفز".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

تفاعل جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع فوز الفارس الأبيض على حساب نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الفارس الأبيض الفوز على حساب كايزر تشيفز، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "هيئة قناة السويس"، في الجولة السادسة بكأس الكونفدرالية.

ونشر إدوارد عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لجماهير الزمالك وكتب: "يحيا الزمالك".

وضمن الفارس الأبيض التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة برصيد 11 نقطة.

وفي سياق متصل، يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر.

