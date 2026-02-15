إعلان

اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة متهم بقتل زوجته بميت برة المنوفية

كتب : مصراوي

08:58 ص 15/02/2026

الزوجين من حفل الزفاف

المنوفية- أحمد الباهي:

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته داخل قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، بعد قرار سابق بتأجيل الجلسة الأولى لتعذر حضور المتهم.

وتنعقد الجلسة أمام الدائرة المختصة بمحكمة جنايات شبين الكوم، وسط ترقب من أسرة المجني عليها التي تحضر لمتابعة مجريات المحاكمة، انتظارًا لاستكمال نظر القضية وسماع مرافعات الدفاع والادعاء.

كانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة التأجيل لجلسة اليوم، لعدم إحضار المتهم من محبسه في الموعد المحدد، ما حال دون بدء إجراءات المحاكمة آنذاك.

وتتهم النيابة العامة الزوج بقتل زوجته داخل منزل الزوجية على خلفية خلافات بينهما، بعدما كشفت التحقيقات عن تعرض المجني عليها لاعتداء أسفر عن وفاتها، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية لحين الفصل فيها.

تعود أحداث الواقعة إلى مطلع ديسمبر 2025، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على سيدة متوفاة داخل منزلها بقرية ميت برة بمركز قويسنا، وبها آثار اعتداء، ما أثار شبهة جنائية.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، واستجوبت الزوج، قبل أن تقرر حبسه على ذمة القضية.

وانتهت التحقيقات بإحالته إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته، لتبدأ جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات شبين الكوم، التي تنظر اليوم ثاني جلساتها في القضية.

نظر ثاني جلسات محاكمة متهم بقتل زوجته ميت بره المنوفية محكمة جنايات المنوفية

