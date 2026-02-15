إعلان

اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة إسنا في الأقصر لمدة 4 ساعات

كتب : مصراوي

09:01 ص 15/02/2026

انقطاع المياه - ارشيفية

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة إسنا بالكامل، اعتبارًا من مساء اليوم الأحد الموافق 15 فبراير، ولمدة 4 ساعات متواصلة.

وأوضحت الشركة، أن الانقطاع بدأ في تمام الساعة 12 منتصف ليل الأحد، ويستمر حتى الساعة 4 صباح يوم الاثنين 16 فبراير.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال صيانة طارئة وضرورية بمحطة مياه إسنا الكبرى بمنطقة الشيخ مسكين، بهدف رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرار تقديم الخدمة بصورة مستقرة خلال الفترة المقبلة.

وناشدت الشركة المواطنين داخل مدينة إسنا، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وتخزين كميات مناسبة تكفي خلال فترة الانقطاع، حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت شركة مياه الأقصر، أنها ستوفر سيارات مياه متنقلة محملة بمياه صالحة للشرب بالمناطق المتضررة، وسيتم الدفع بها فور تلقي أي طلبات من الأهالي.

وخصصت الشركة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، إلى جانب أرقام التواصل التالية:
0952282406 – 0952284116 – 01030019076 – 01212579703 – 01147999752.

وتواصل الشركة متابعة أعمال الصيانة بمحطة مياه إسنا الكبرى، مؤكدة أن الانقطاع مؤقت وضروري لضمان تحسين الخدمة.

انقطاع المياه انقطاع المياه عن مدينة إسنا انقطاع المياه في الأقصر الأقصر مياه الشرب

