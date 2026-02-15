أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، مشيرًا إلى أن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في هذا التوقيت يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية للأوضاع الاقتصادية وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وقال "البنا"، إن توجيه الرئيس ببدء تطبيق الحزمة وصرف الدعم النقدي المباشر قبل حلول شهر رمضان المبارك، يدل علي إدراك عميق لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية في المواسم الدينية والاجتماعية.

وأعتبر النائب أن التوجيه بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير الجاري ليكون خلال الأسبوع الحالي، هو قرار استثنائي يمنح الموظفين مرونة مالية ضرورية لتلبية احتياجات أسرهم قبل الشهر الفضيل.

وثمن البنا، التركيز على قطاع الصحة، خلال الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بإنهاء قوائم الانتظار وتسريع التأمين الصحي الشامل، معتبرًا أن توفير العلاج للحالات الحرجة هو "حق أصيل" تعيد الدولة ترسيخه.

وأشار النائب إلى أهمية توفير المخصصات الإضافية لإنهاء المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والتي غيرت وجه الريف المصري ووفرت سبل العيش الكريم لملايين المواطنين.

واختتم البنا تصريحاته، قائلا،: "إن ما شهدناه اليوم من توجيهات رئاسية، سواء في حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة دخول العاملين أو التسهيلات الضريبية المقترحة، هو رسالة طمأنة للشارع المصري بأن الدولة المصرية، رغم التحديات العالمية، تضع المواطن المحدود الدخل والمستحق للدعم في قلب أولوياتها وبوصلة قراراتها."