اليوم.. محاكمة 38 متهماً بخلية الهيكل الإداري بالمطرية

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم محاكمة 38 متهماً في القضية رقم 15044 لسنة 2024 جنايات المطرية، والمعروفة إعلامياً بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية".

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن باقي المتهمين من السابع عشر وحتى الأخير انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، كما وُجه للمتهمين من الأول وحتى التاسع والعشرين تهم تمويل الإرهاب.