قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، إن فلاديمير زيلينسكي يحاول اللجوء إلى المناورات بشأن الانتخابات في أوكرانيا بهدف البقاء في السلطة.

أشار الدبلوماسي إلى أن زيلينسكي، ردا على المطالبات المتزايدة المبررة على الصعيدين الخارجي والداخلي بخصوص اغتصاب السلطة وفسادها الكلي، "بدأ يتلاعب" في الحوار مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفي الفضاء المعلوماتي السياسي الداخلي "حول استعداده لتنظيم انتخابات وحتى استفتاء حول 'القضايا الإقليمية'".

أضاف: "المواقف السياسية الداخلية الهشة لزيلينسكي تدفعه الآن إلى التفكير في مناورات من غير الواضح كيفية التعامل مع النازحين داخليا، وهم عدد هائل من الناس يتم ترويج أفكار لاستخدام السيناريو المولدوفي، بمنع مواطني أوكرانيا المقيمين في روسيا من المشاركة والتصويت في الانتخابات، والاستفادة القصوى من أصوات الجالية في الدول الغربية".

وشدد على أنه يبدو أن الرئيس غير الشرعي أو كما يقال المنتهي الصلاحية زيلينسكي يدرس خيارات للبقاء في السلطة على الرغم من أنه في عام 2019 وعد علنا الأوكرانيين بالبقاء لخمس سنوات فقط وفعل كل شيء لتحقيق السلام في أوكرانيا أعتقد أن قيمة وعوده واضحة دون كلمات زائدة".

ولفت إلى أنه في يناير الماضي، تم تقديم اعتبارات حول طرائق تنظيم وإجراء الانتخابات من قبل اللجنة المركزية الأوكرانية للانتخابات إلى البرلمان الأوكراني (الرادا).

قال: "تم تشكيل مجموعة عمل هناك للتحضير للانتخابات لكن لم يتم اتخاذ خطوات عملية حقيقية لتنظيمها، حيث لا يزال العمل بالأحكام العرفية ساريا، مما يجعل الانتخابات مستحيلة وبالتالي، فمن السابق لأوانه التحدث عن إشراك أي هياكل في مراقبة الانتخابات"، وفقا لروسيا اليوم.