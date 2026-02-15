أهالي ميت عاصم يستقبلون "إسلام" بالزغاريد والهتافات احتفالًا بعودته لمنزله

المنيا- جمال محمد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من كشف لغز العثور على جوال به عدد من الأجنّة لعدد من الأطفال، ملقاه بجوار مقلب قمامة بمنطقة كدوان جنوبي مدينة المنيا .

كشفت التحريات، أن الأجنّة التي تم العثور عليها كانت تخص طبيب نساء وتوليد، وكان يحتفظ بها داخل زجاجات بلاستيكية لأهداف بحثية داخل عيادته، وعقب وفاته تم إغلاق العيادة، وقرر القائمون عليها تنظيفها من كافة المحتويات، وفوجئوا بتلك الأجنة وقاموا بالقاءها في القمامة بعد وضعها في جوال.

يأتي ذلك عقب إلقاء القبض على 3 أشخاص للاشتباه في تورطهم بإلقاء الجوال بعد مرور ساعات قليلة على اكتشاف أهالي منطقة كدوان للواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارا من أهالي منطقة كدوان، بالعثور على أجنة غير مكتملة لأطفال ملقاه بجوار مصرف قمامة داخل جوال.

تم التحفظ على الأجنّة، ونقلها إلى إحدى المستشفيات لحين فحصها والتأكد من كونها لسيدة واحدة أم أكثر من سيدة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف الملابسات.

وكان قد تم إكتشاف الواقعة بعدما فوجئ أحد الأشخاص من بائعي الخردة أثناء نبش القمامة بوجود الجوال، وفور فتحه تفاجىء بوجود أجنّة أطفال بداخله، ليتجمع الأهالي فورا ويبلغوا الأجهزة الأمنية، والتي قامت بدورها بالتحفظ على الأجنة وفحص المنطقة.