إعلان

"عيادة مغلقة وطبيب متوِفي".. أمن المنيا يكشف سر جوال الأجنّة الغامضة- صور

كتب : مصراوي

02:35 ص 15/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أمن المنيا يكشف سر جوال الأجنّة الغامضة
  • عرض 6 صورة
    موقع العثور على الأجنة
  • عرض 6 صورة
    الصندوق الذي عثر بداخله على الأجنة
  • عرض 6 صورة
    الصندوق الذي عثر بداخله على الأجنة (1)
  • عرض 6 صورة
    موقع العثور على أجنة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


المنيا- جمال محمد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من كشف لغز العثور على جوال به عدد من الأجنّة لعدد من الأطفال، ملقاه بجوار مقلب قمامة بمنطقة كدوان جنوبي مدينة المنيا .

كشفت التحريات، أن الأجنّة التي تم العثور عليها كانت تخص طبيب نساء وتوليد، وكان يحتفظ بها داخل زجاجات بلاستيكية لأهداف بحثية داخل عيادته، وعقب وفاته تم إغلاق العيادة، وقرر القائمون عليها تنظيفها من كافة المحتويات، وفوجئوا بتلك الأجنة وقاموا بالقاءها في القمامة بعد وضعها في جوال.

يأتي ذلك عقب إلقاء القبض على 3 أشخاص للاشتباه في تورطهم بإلقاء الجوال بعد مرور ساعات قليلة على اكتشاف أهالي منطقة كدوان للواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارا من أهالي منطقة كدوان، بالعثور على أجنة غير مكتملة لأطفال ملقاه بجوار مصرف قمامة داخل جوال.

تم التحفظ على الأجنّة، ونقلها إلى إحدى المستشفيات لحين فحصها والتأكد من كونها لسيدة واحدة أم أكثر من سيدة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف الملابسات.

وكان قد تم إكتشاف الواقعة بعدما فوجئ أحد الأشخاص من بائعي الخردة أثناء نبش القمامة بوجود الجوال، وفور فتحه تفاجىء بوجود أجنّة أطفال بداخله، ليتجمع الأهالي فورا ويبلغوا الأجهزة الأمنية، والتي قامت بدورها بالتحفظ على الأجنة وفحص المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمن المنيا يكشف سر جوال الأجنّة الغامضة المنيا جوال الأجنة واقعة جوال الأجنة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير يوضح أسباب تحول السيولة نحو الأغذية والأدوية والاتصالات بالبورصة
أخبار مصر

خبير يوضح أسباب تحول السيولة نحو الأغذية والأدوية والاتصالات بالبورصة
"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟
نصائح طبية

"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟
"لن أسمح بتعطيل مسيرة الوفد".. السيد البدوي يكشف أسباب الحملات ممنهجة للهجوم
أخبار مصر

"لن أسمح بتعطيل مسيرة الوفد".. السيد البدوي يكشف أسباب الحملات ممنهجة للهجوم
"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
زووم

"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
خرق اتفاق وقف إطلاق النار.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لـ8
شئون عربية و دولية

خرق اتفاق وقف إطلاق النار.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لـ8

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان