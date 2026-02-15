حذرت الدكتورة مارجريتا كوروليفا، خبيرة التغذية الروسية، من مخاطر الإفراط في تناول الأطعمة المالحة وتأثيرها على الدماغ.

لذلك، من المهم تناول الملح باعتدال، ويعتبر استهلاك رشتين إلى ثلاث صغيرة يوميا مقبولا للأشخاص الأصحاء.

ويؤدي الصوديوم الزائد إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، ما يلحق الضرر بالأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، ويسبب زيادة الالتهابات، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

ويسهم توازن الماء والملح في دعم الأداء الطبيعي لجميع أجهزة الجسم، بينما يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى اختلال هذا التوازن، مما لا يؤثر على الدماغ فقط، بل قد يسبب زيادة الوزن نتيجة احتباس السوائل، وعند تناوله مع الأطعمة الدهنية، يضيف عبئًا إضافيًا على الجسم."

كما أن عادة إضافة الملح باستمرار إلى الطعام لا ترتبط بنقص الفيتامينات أو العناصر المعدنية، بل هي نتيجة لإدمان التذوق حيث يعتاد الشخص على الأطعمة المالحة جدا، فتصبح براعم التذوق لديه غير قادرة على تمييز الأطعمة الأقل ملوحة.

