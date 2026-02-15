إعلان

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور

كتب : محمد نصار

01:41 م 15/02/2026 تعديل في 01:41 م

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور، على أن يتم الاهتمام بشكل خاص بالمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والطبي .

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، اليوم: في اللقاء القادم خلال عرض الموازنة على الرئيس سنعرض تفاصيل منظومة زيادة المرتبات والأجور، وهنعمل زيادة جيدة ترضي المواطن المصري في الفترة المقبلة.

