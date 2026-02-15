بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور، على أن يتم الاهتمام بشكل خاص بالمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والطبي .

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، اليوم: في اللقاء القادم خلال عرض الموازنة على الرئيس سنعرض تفاصيل منظومة زيادة المرتبات والأجور، وهنعمل زيادة جيدة ترضي المواطن المصري في الفترة المقبلة.

لمعرفة المزيد، تابع تغطيتنا الشاملة عن حزمة الحماية الاجتماعية

