"رجعوا الأرض لميت عقبة".. ممدوح عباس يوجه رسالة قوية بعد فوز الزمالك

كتب : محمد خيري

01:30 م 15/02/2026
أعرب ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن سعادته بفوز الفريق على كايزر تشيفز، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب عباس عبر حسابه على منصة «إكس»: "نمت سعيدًا قرير العين أنا وملايين الزملكاوية بعد هذا العرض الشيق والرائع، والأداء الأكثر من رائع في إدارة المباراة، ويتبقى أن أحيي جماهير نادي الزمالك العظيمة التي لم تتوقف عن تشجيع فريقها طوال المباراة".

وأضاف: "وأتمنى أن يكون أداء الثلاثاء كأداء السبت، وعاش الزمالك قلعة نابضة للرياضة المصرية".

وجدد عباس مطالبته بإعادة أرض النادي في منطقة ميت عقبة، قائلًا: "أجدد المطالبة بإعادة أرض نادي الزمالك لمستحقيها الأساسيين في ميت عقبة، ولا أدري حتى الآن أسباب عدم إعادتها، فهذا حق، والحق لن يضيع".

وكان الزمالك قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، ويتأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

الزمالك نادي الزمالك ممدوح عباس أخبار الزمالك فريق الزمالك

