رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي، وجه بتبكير صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، اليوم، أن الصرف سيكون قبل شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

لمعرفة المزيد، تابع تغطيتنا الشاملة عن حزمة الحماية الاجتماعية بالضغط هنا

اقرأ أيضًا:

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية