رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد

كتب : محمد نصار

01:28 م 15/02/2026 تعديل في 01:39 م

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي، وجه بتبكير صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، اليوم، أن الصرف سيكون قبل شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

