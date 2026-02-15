إعلان

مدبولي: 15 مليار جنيه إضافية للانتهاء من المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

كتب : محمد نصار

01:37 م 15/02/2026 تعديل في 01:40 م

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم ضخ 15 مليار جنيه إضافية من أجل الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، اليوم: 15 مليار جنيه إضافية للإسراع في تنفيذ وإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، استعدادًا للانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مبادرة حياة كريمة حزمة الحماية الاجتماعية

