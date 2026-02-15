مدبولي: 15 مليار جنيه إضافية للانتهاء من المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم ضخ 15 مليار جنيه إضافية من أجل الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، اليوم: 15 مليار جنيه إضافية للإسراع في تنفيذ وإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، استعدادًا للانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي.

