ندى بسيوني تعترض على "بوستر" مسلسل "الضحايا": "ليه أشوف نفسي كده"

كتب : سهيلة أسامة

12:11 م 15/02/2026 تعديل في 01:17 م
علّقت الفنانة ندى بسيوني على الملصق الدعائي الخاص بها في مسلسل "الضحايا"، معربة عن استيائها من المظهر الذي ظهرت به خلاله.

وظهرت ندى في "البوستر" وهي نائمة على السرير في إشارة إلى وفاة الشخصية التي تقدمها.

ندى بسيوني في مسلسل الضحايا

وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "طبعًا أنا بعمل مسلسل (الضحايا) إنتاج أستاذ بلال صبري وهو أخويا، بس أنا معترضة تمامًا على فكرة البوستر، ليه أشوف نفسي كده، حتى هو ماخدش رأيي، وأنا فعلًا اتضايقت من المنظر.. فظيع جدًا".

يشارك في بطولة المسلسل كل من: صلاح عبدالله، ندى بسيوني، ميرنا وليد، وفاء سالم، عايدة رياض، والعمل من تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين.

ندى بسيوني

ندى بسيوني مسلسل الضحايا فيسبوك ندى بسيوني

ندى بسيوني تعترض على "بوستر" مسلسل "الضحايا": "ليه أشوف نفسي كده"
