"إديني مدفن" يضع منير مكرم بمرمى الانتقادات: "اللي مش عاجبه يصرف على ولادي"

كتب : مصطفى حمزة

01:09 م 15/02/2026 تعديل في 02:16 م
    الفنان منير مكرم
    الفنان منير مكرم
    منير مكرم
    منير مكرم
    منير مكرم 2

رد الفنان منير مكرم، على الانتقادات التي وجهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في حملة إعلانية لبيع المدافن.

وعلق منير مكرم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "أسأل من انتقد، هل فيه حاجة تمنع تقديمي الإعلان، هل هو إعلان للممنوعات؟، أو تجارة أعضاء، أو فيلا بملايين الجنيهات؟".

ووجه رسالة إلى منتقديه، قائلا: "اللي مش عاجبه، يجي يصرف على أولادي، أربع أولاد وأمهم، وقاعدين في شقة إيجار قديم في شبرا الخيمة". واختتم ضاحكا: "اديني مدفن".

وقدم الفنان منير مكرم، الإعلان المثير للجدل، بالجملة التي قدم بها برنامجه الشهير "إديني عقلك"، والذي كان قبل سنوات ضمن الخريطة الرمضانية لعدة أعوام، وسط تحقيق نجاح كبير في الشارع المصري.

منير مكرم إديني عقلك إعلان إديني مدفن

