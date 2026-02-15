بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن المتوقع أن يكشف المؤتمر عن آليات الدعم النقدي المباشر، وزيادة المرتبات، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل "التكافل والكرامة"، إلى جانب خطوات لتطوير القرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

