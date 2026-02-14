هل ترتفع أسعار منتجات الألبان مع اقتراب شهر رمضان؟

توقع إيهاب شرابية، رئيس لجنة الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لـ"مصراوي"، أن تشهد أسعار الألبان والجبن والزبادي حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة وتزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وأضاف شرابية، أن متوسط سعر كيلو اللبن الجاموسي يتراوح بين 38 و42 جنيهًا، باختلاف جودة اللبن.

وأضاف شرابية، أن سعر عبوة الزبادي البلدي الصغيرة وزن 105 جرام تتراوح بين 6 و7 جنيهات، فيما يصل سعر العبوة الكبيرة إلى 12 جنيها.

وأضاف شرابية، أن متوسط سعر كيلو الجبن القريش يتراوح بين 75 و80جنيهًا.

