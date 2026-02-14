حملات مكثفة بالبحيرة.. التخلص من 16.5 ألف طن مخلفات ومقالب عشوائية

نفذت الإدارة المتكاملة للمخلفات بديوان عام محافظة البحيرة، حملات موسعة شملت 8 مراكز، أسفرت عن رفع 16 ألفًا و500 طن من المخلفات البلدية ونواتج التطهير، والقضاء على عدد من المقالب العشوائية.

وتم التنسيق بين الإدارة والوحدات المحلية والإدارة العامة للري، حيث جرى رفع 6 آلاف و500 طن من المخلفات البلدية المتراكمة، إلى جانب 10 آلاف طن من نواتج التطهير، ونقلها إلى مواقع المعالجة والتدوير المعتمدة وفق الاشتراطات البيئية، بما يسهم في الحد من التلوث وتحسين المظهر الحضاري.

وشملت أعمال الحملات رفع 1600 طن بمركز الرحمانية مع إزالة المقلب نهائيًا، و800 طن بمركز إيتاي البارود في قرى النبيرة وصفط الحرية وداخل المدينة، و1000 طن بمركز كفر الدوار بموقعي المحطة الوسيطة وسيدي شحاتة.

كما جرى رفع 500 طن بمركز دمنهور من نقاط التجميع العشوائية بقرية قراقص، ونقلها إلى مصنع التدوير بالطرانة بمركز حوش عيسى، و500 طن بمركز شبراخيت مع القضاء على المقلب العشوائي، و1000 طن بمركز إدكو بمقلب كوم بيلاج.

أما مركز أبوحمص فتم رفع 800 طن بموقع نقطة وسيطة كوم تقالة ومحيط المجزر الآلي، و300 طن بمركز رشيد مع إزالة المقلب نهائيًا.

وأكدت المحافظ استمرار الحملات المكثفة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، مشددة على أن تحسين مستوى النظافة العامة يمثل أولوية رئيسية ضمن خطة العمل التنفيذي لتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.