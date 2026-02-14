زيلينسكي مهاجما بوتين: يرى نفسه قيصرًا لكنه عبد للحرب

مصراوي

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا خطابًا واسع النطاق ركّز فيه على ضمانات الأمن، وحقائق ساحة المعركة، ومسؤولية الدول الغربية، وطبيعة القيادة الروسية كما وصفها.

وأشار زيلينسكي، إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب بدون ضمانات دولية قوية سيكون هشًا وقد يفشل في منع اندلاع الحرب من جديد. ودمجت تصريحاته بين تحذيرات تاريخية وبيانات عملية ورسائل سياسية مباشرة موجهة إلى العواصم الأوروبية وواشنطن.

"قد يرى نفسه قيصرًا لكنه عبد للحرب"، وأكد زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير قادر على الابتعاد عن الحرب، مشيرًا إلى أن قرارات موسكو تتأثر بالتوسع التاريخي أكثر من الواقع الحالي:

"قد يرى نفسه قيصرًا، لكنه في الواقع عبد للحرب"، مؤكدا على أن استمرار الحرب يزيد من خطورتها وتطورها.

وركز زيلينسكي على أن ضمانات الأمن يجب أن تكون قبل أي اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لديها "اتفاقيات قوية جاهزة للتوقيع مع الولايات المتحدة وأوروبا"، وأنه "يجب أن تأتي ضمانات الأمن قبل أي اتفاق لإنهاء الحرب".

كما تحدث الرئيس الأوكراني عن كثافة الهجمات الليلية للطائرات المسيرة الإيرانية من طراز "شاهد" المستخدمة من قبل روسيا، مؤكدًا أن أوكرانيا تصدّ 90% منها. وأضاف: "مع شركائنا، ننتج المزيد يوميًا، وسنصل إلى لحظة ننتج فيها ما يكفي لجعل الشاهد غير مؤثر بالنسبة لروسيا".

وأشار أيضًا إلى دور إيران، قائلًا: "لا نتشارك الحدود مع إيران، ولم نكن يومًا في نزاع مصالح مباشر مع النظام الإيراني. لكن الطائرات المسيرة التي بيعت لروسيا تقتل الناس، وخصوصًا الأوكرانيين، وتدمر بنيتنا التحتية".

ووصف زيلينسكي مقاومة أوكرانيا بأنها خط دفاع قاري، مضيفًا أن وراء أوكرانيا تقف "بولندا المستقلة، والدول البلطية الحرة، ومولدوفا، ورومانيا—بدون دكتاتوريين".

كما وجه رسالة مباشرة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قائلاً: "حتى واحد مثل فيكتور يمكنه التفكير في زيادة بطنه بدل جيشه لإيقاف دبابات روسيا من العودة إلى شوارع بودابست".

وكشف زيلينسكي عن الخسائر الروسية، مشيرًا إلى أن أوكرانيا قضت في ديسمبر على 35,000 جندي روسي قتيل أو مصاب بجروح خطيرة، وفي يناير بلغت الخسائر حوالي 30,000، مع تكلفة 156 جنديًا لكل كيلومتر على جبهة دونيتسك".