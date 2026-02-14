إعلان

الفيضانات تضرب جنوب غرب فرنسا والعواصف تطلق الإنذارات الحمراء

كتب : مصراوي

04:19 م 14/02/2026

باريس- (د ب أ)

ضربت فيضانات أجزاءً من جنوب غرب فرنسا بعد هبوب عواصف وهطول أمطار غزيرة، مع إصدار السلطات للتحذيرات الخاصة بالطقس في عدة مناطق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو- فرانس" إنذارا بالضوء الأحمر لمنطقتي لوت إي جارون، وهو أعلى مستوى للتحذير من الطقس السيء - و 13 منطقة أخرى في حالة إنذار برتقالي بسبب خطر الفيضانات.

ووفقا للخدمة الحكومية الفرنسية الرئيسية للمراقبة والإنذار من الفيضانات (فيجيكريو)، من المتوقع حدوث فيضانات كبيرة أو أنها تحدث الآن بالفعل في المناطق المتضررة.

وقالت وسائل إعلام إنه تم إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم كإجراء احترازي، حيث بقيت 182 ألف أسرة بدون كهرباء في أعقاب العاصفة الشديدة.

وصرحت رئيسة خدمة "فيجيكريو "، لوسي شادورن-فاكون، لإذاعة فرانس إنفو بأن هذه هي المرة الأولى منذ 20 عامًا التي يتم فيها إصدار تحذيرات متزامنة لمثل هذا العدد الكبير من الممرات المائية. ووصفت المدى الجغرافي بأنه استثنائي، وكذلك مدة الفيضانات.

