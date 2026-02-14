"سلطان العلماء".. سيرة العز بن عبدالسلام تعود إلى ماسبيرو

كتب-عمرو صالح:

بدأ الفنان طارق الدسوقي وأسرة المسلسل التاريخي تسجيل حلقات "سلطان العلماء" عن قصة حياة العز بن عبد السلام، وذلك في إطار عودة الإنتاج الدرامي الإذاعي والتليفزيوني في ماسبيرو.

وبحسب بيان الهيئة يتناول المسلسل تبني الشيخ فخر الدين بن عساكر شيخ الشافعية وفقيه زمانه في دمشق ورعايته للعز بعد وفاة أبيه، وكذلك تأثر العز بالحياة الاجتماعية والسياسية في دمشق في ذلك الوقت زمن الناصر صلاح الدين الأيوبي، وما صاحب ذلك من فتوحات انتهت بفتح بيت المقدس.

وأشار البيان إلى أن العز بن عبد السلام درس التفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، والحديث وعلومه، واللغة والتصوف، والنحو والبلاغة ولم يكتف سلطان العلماء بدراسة هذه العلوم، ولكنه تفوق في معرفتها والتأليف فيها، ولذلك قال عنه ابن العماد الحنبلي: وبرع في الفقه والأصول والعربية، وفاق الأقران والأضراب، وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه واختلاف أقوال الناس ومآخذهم، وبلغ رتبة الاجتهاد.

وتولى العز بن عبد السلام الخطابة بالجامع الأموي، والتدريسَ في زاوية الغزالي فيه، واشتُهر بعلمه حتى قصده الطلاب من ربوع البلاد.

كما يتناول المسلسل مرحلة العز بن عبد السلام في مصر، ووقوفه مع قادة مصر؛ الظاهر بيبرس وسيف الدين قطز في حرب مصر ضد التتار، ويتخلل ذلك العديد من المواقف والفتاوى والدروس الفقهية للعز ابن عبد السلام.

وأوضح البيان أن المسلسل من تأليف ومراجعة وتحقيق الدكتور وليد برهام، وإخراج الدكتور محمود محجوب، وبطولة الفنانين طارق الدسوقي، ومديحة حمدي، وخالد الذهبي، وخالد عبد السلام، ويوسف إسماعيل، ومحمود زكي مشيرا إلى أن عرضه بالإذاعة المصرية في شهر رمضان المعظم..

وكان الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد استقبل فريق العمل في حفل شاي أقامه بمكتبه بمناسبة بدء العمل بالمسلسل.

