ألمانيا.. آلاف المتظاهرين ينددون بالقيادة السياسية في إيران

شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة حاشدة بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الإيراني.

وأفاد مكتب الإدارة المحلية أن جمعية "دائرة ميونخ" سجّلت المظاهرة المنددة بالقيادة السياسية في إيران بمشاركة متوقعة تبلغ 100 ألف شخص، وعند بدء التجمع في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، قدّرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 15 ألف شخص تجمعوا في ساحة تيريزينفيزه.

وأعرب المتظاهرون عن دعمهم لـ رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، وكان بهلوي سافر إلى ميونخ لحضور فعاليات مؤتمر الأمن هناك، وقال للصحفيين: "اليوم يقف آلاف الأشخاص من ميونخ مروراً بتورونتو وصولاً إلى لوس أنجولس، استجابة لدعوتي إلى تنظيم يوم عالمي للتحرك تضامناً مع الشعب الإيراني، إنهم يوجهون رسالة واضحة إلى قادة الديمقراطيات الغربية بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني".

ووصف الوضع بأنه "ساعة خطر شديد"، موضحًا أن على العالم أن يقرر ما إذا كان سيتضامن مع الشعب الإيراني أو "سيُخدَع مرة أخرى بقيادة إيرانية قامت بمجزرة بحق أكثر من 40 ألفاً من مواطنيها"، ولا يُعرف رسمياً عدد القتلى الذين سقطوا خلال مواجهة الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وقال بهلوي إن "مصير إيران ليس شأناً إيرانياً فحسب، بل هو اختبار حاسم للأمن العالمي في عصرنا، فمنذ ما يقرب من نصف قرن، تتصرف الجمهورية الإسلامية كمشروع ثوري يصدّر عدم الاستقرار عبر وكلائه، ويقوّض سيادة جيرانه، ويؤجج الصراعات في مناطق مختلفة، ويدفع بطموحاته النووية قدماً. لكن شيئاً لا رجعة فيه قد تغيّر، فالصراع في بلدي اليوم لم يعد صراعاً بين الإصلاح والثورة، بل هو صراع بين الاحتلال والتحرر".

وتحمل المظاهرة عنوان "حقوق الإنسان والحرية لإيران، تضامن دولي مع الشعب الإيراني"، وأوضح المنظمون أن اختيار توقيت المظاهرة تزامناً مع مؤتمر ميونخ للأمن كان مقصوداً، نظراً لقدوم صناع القرار السياسي والأمني من مختلف أنحاء العالم إلى المدينة.

ووفقاً لـ مكتب الإدارة المحلية، فقد سُجِّل ليومي العطلة الأسبوعية أكثر من 15 تجمعاً آخر على صلة بمؤتمر الأمن، ويُعدّ مؤتمر ميونخ للأمن أهم ملتقى عالمي للخبراء في قضايا السياسة الأمنية، وأفادت إدارة المؤتمر بأن من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 60 من رؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى نحو 100 وزير خارجية ودفاع.