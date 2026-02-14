إعلان

نحر الرمال وتحطم برجولات.. أمواج البحر تضرب شاطئ شهر العسل بالإسكندرية -صور

كتب : مصراوي

05:58 م 14/02/2026
    أمواج البحر تضرب شاطئ شهر العسل
الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت شواطئ غرب الإسكندرية، اليوم السبت، اضطراب في حالة البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، ما تسبب في نحر الرمال وتحطم برجولات خشبية بشاطئ شهر العسل في منطقة البيطاش بحي العجمي.

وأدت شدة التيارات البحرية إلى تراجع خط الشاطئ في بعض المناطق، فيما شهدت الشواطئ موجات متلاحقة تجاوزت المعدلات الطبيعية خلال هذا التوقيت من العام.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تراوحت سرعة الرياح داخل البحر بين 60 و70 كم في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 متر، بينما بلغت سرعة الرياح على الشواطئ نحو 60 كم في الساعة.

وتسببت الرياح في اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية واستمرار التحذيرات بوقف الأنشطة البحرية بالكامل، خاصة مع استمرار تأثير المنخفض الجوي حتى مساء اليوم السبت 14 فبراير.

