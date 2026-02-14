شبيه هالاند يخطف الأنظار في مانشستر.. ما القصة؟

رود خوليت: تجربة التدريب كلاعب مع تشيلسي كانت شبه مستحيلة

صور النرويجي إيرلينج هالاند، إعلانا جديدا لإحدى شركات الساعات، رفقة ممثل بديل "دوبلير" يشبه، ويؤدي المشاهد الخطيرة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، كان فريق العمل الخاص بالإعلان ينتظر هالاند في منطقة كاسلفيلد بمانشستر، وفوجئوا بدخول شبيه هالاند، بملامح وبنية جسدية وشعر أشقر طويل متشابه بشكل لافت للنظر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هالاند وصل في سيارة سوداء اللون، لكن بديله في المشاهد الخطيرة وصل قبل حوالي نصف ساعة.

وتعاقد هالاند مع شركة نايكي لمدة عشر سنوات، في عام 2023، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، كما أنه يعمل مع دولتشي آند جابانا وبيتس باي دري.

