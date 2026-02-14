مباريات الأمس
شبيه هالاند يخطف الأنظار في مانشستر.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

03:00 م 14/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    شبيه هالاند
  • عرض 8 صورة
    النرويجي هالاند
  • عرض 8 صورة
    هالاند
  • عرض 8 صورة
    شجار هالاند مع مانشيني لاعب إيطاليا (5)
  • عرض 8 صورة
    هالاند
  • عرض 8 صورة
    هالاند ضد إيطاليا (1)
  • عرض 8 صورة
    هالاند ضد إيطاليا (2)

صور النرويجي إيرلينج هالاند، إعلانا جديدا لإحدى شركات الساعات، رفقة ممثل بديل "دوبلير" يشبه، ويؤدي المشاهد الخطيرة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، كان فريق العمل الخاص بالإعلان ينتظر هالاند في منطقة كاسلفيلد بمانشستر، وفوجئوا بدخول شبيه هالاند، بملامح وبنية جسدية وشعر أشقر طويل متشابه بشكل لافت للنظر.

شبيه هالاند

وأشارت الصحيفة إلى أن هالاند وصل في سيارة سوداء اللون، لكن بديله في المشاهد الخطيرة وصل قبل حوالي نصف ساعة.

وتعاقد هالاند مع شركة نايكي لمدة عشر سنوات، في عام 2023، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، كما أنه يعمل مع دولتشي آند جابانا وبيتس باي دري.

شبيه هالاند يخطف الأنظار في مانشستر.. ما القصة؟
