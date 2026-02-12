يظهر بعد احتساء القهوة.. عرض هضمي يكشف مشكلة في المرارة

يعتمد كثيرون على فنجان القهوة صباحا لتنشيط الجسم وتحسين التركيز، لكن أحيانا يرسل الجهاز الهضمي إشارات تحذيرية بعد دقائق من احتسائها.

وقد يظن بعض الأشخاص أن الأمر مجرد حموضة عابرة، بينما قد يكون عرضا دالا على مشكلة صحية مرتبطة بالمرارة تحتاج للانتباه.

وكشف الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن الشعور بألم مفاجئ أعلى البطن أو في الجانب الأيمن بعد شرب القهوة مباشرة قد يكون مؤشرا على وجود اضطراب في المرارة، خاصة حصوات المرارة أو التهابها.

وبيّن "صلاح" في تصريحات لمصراوي، أن القهوة من المشروبات التي تنشط إفراز العصارة الصفراوية؛ إذ تحفز انقباض المرارة لتفريغ الصفراء إلى الأمعاء للمساعدة على الهضم، وهو أمر طبيعي لدى الأصحاء، لكنه يسبب ألما واضحا لدى المصابين بحصوات المرارة.

وأوضح أن المشكلة تحدث لأن انقباض المرارة يدفع الحصوة للتحرك داخل القناة المرارية، ما يؤدي إلى ما يعرف بـ"المغص المراري"، ويظهر على هيئة ألم حاد في أعلى يمين البطن قد يمتد إلى الكتف الأيمن أو الظهر، ويستمر من 20 دقيقة إلى عدة ساعات.

وأضاف أن هذا الألم غالبا ما يصاحبه أعراض أخرى مثل الغثيان، الانتفاخ، التجشؤ المتكرر، والشعور بالامتلاء بعد كميات قليلة من الطعام، لافتا إلى أن بعض المرضى يلاحظون أيضا مرارة في الفم أو عدم تحمل الأطعمة الدسمة.

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن القهوة ليست السبب في تكون الحصوات، لكنها "كاشف" للمشكلة فقط، لأنها تحفز انقباض المرارة، لذلك يتكرر الألم بعد القهوة أو بعد الوجبات الدهنية مثل المقليات والوجبات السريعة.

وأكد صلاح أن الأشخاص المعرضين أكثر للإصابة هم مرضى السمنة، ومن يفقدون الوزن بسرعة كبيرة، والنساء خاصة بعد سن الثلاثين، إضافة إلى من يتناولون وجبات عالية الدهون لفترات طويلة.

وبشأن النظام الغذائي، أوصى بتقليل الدهون المشبعة والمقليات، والاعتماد على الطعام المسلوق أو المشوي، وتناول الخضروات والألياف، وتقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة على مدار اليوم، مع تقليل القهوة مؤقتا لحين تقييم الحالة طبيا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن تكرار الألم بعد القهوة ليس عرضا بسيطا يجب تجاهله، بل قد يكون أول إشارة مبكرة لمشكلة في المرارة يمكن علاجها بسهولة إذا تم اكتشافها مبكرا.

