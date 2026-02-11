إعلان

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

كتب : أحمد العش

06:00 ص 11/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (1)
  • عرض 8 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 8 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 8 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 8 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 8 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 8 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، مؤكدةً أن الطقس سيكون باردًا خلال ساعات الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس بارد ليلًا.

وأوضحت "الأرصاد"، في منشور رسمي، أن الشبورة المائية قد تتكون في الفترة من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المناطق وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة، العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة، العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة، العظمى 31 درجة

وأشارت "الهيئة" إلى نشاط ملحوظ للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، خاصة في صحراء مطروح.

وتوقعت "الأرصاد الجوية" وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وخفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بالإضافة إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات صادرة بناءً على أحدث خرائط الطقس، وسيتم تحديثها في حال حدوث أي تغييرات، داعيةً المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية، متمنية السلامة للجميع.

629429165_1330481585777072_1765183662519582474_n632583344_1330481592443738_2797265477878958303_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس درحات الحرارة الارصاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جثة في الشارع.. الأمن يكشف لغز "متوفى طوخ"
أخبار المحافظات

جثة في الشارع.. الأمن يكشف لغز "متوفى طوخ"
رائحة الموت تكشف جثة شاب داخل مسكنه في منوف
أخبار المحافظات

رائحة الموت تكشف جثة شاب داخل مسكنه في منوف
حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر
أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري

مقتل 8 أشخاص وإصابة 25 في إطلاق نار بمدرسة بكندا
شئون عربية و دولية

مقتل 8 أشخاص وإصابة 25 في إطلاق نار بمدرسة بكندا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي