حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، مؤكدةً أن الطقس سيكون باردًا خلال ساعات الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس بارد ليلًا.

وأوضحت "الأرصاد"، في منشور رسمي، أن الشبورة المائية قد تتكون في الفترة من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المناطق وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة، العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة، العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة، العظمى 31 درجة

وأشارت "الهيئة" إلى نشاط ملحوظ للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، خاصة في صحراء مطروح.

وتوقعت "الأرصاد الجوية" وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وخفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بالإضافة إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات صادرة بناءً على أحدث خرائط الطقس، وسيتم تحديثها في حال حدوث أي تغييرات، داعيةً المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية، متمنية السلامة للجميع.