موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري

"قبل لقاء الغد".. ماذا يفعل طارق العشري في مبارياته أمام الأهلي؟

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

يلاقي النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير الجاري نظيره الإسماعيلي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، فيما يأتي النادي الإسماعيلي في المركز ال21 والأخير، بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي اليوم الأربعاء، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية"، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال14 بالدوري.

والجدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة الأهلي الماضية في الدوري أمام البنك الأهلي، فيما تلقى الإسماعيلي الهزيمة بهدف دون مقابل أمام مودرن سبورت.

أقرأ أيضًا:

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

"مجانا".. أيمن الشريعي يكشف تفاصيل إعارة محمد حمدي إلى بيراميدز