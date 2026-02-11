مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري

كتب : يوسف محمد

06:00 ص 11/02/2026
يلاقي النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير الجاري نظيره الإسماعيلي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، فيما يأتي النادي الإسماعيلي في المركز ال21 والأخير، بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي اليوم الأربعاء، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية"، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال14 بالدوري.

والجدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة الأهلي الماضية في الدوري أمام البنك الأهلي، فيما تلقى الإسماعيلي الهزيمة بهدف دون مقابل أمام مودرن سبورت.

أقرأ أيضًا:

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

"مجانا".. أيمن الشريعي يكشف تفاصيل إعارة محمد حمدي إلى بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

