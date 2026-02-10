5 بهارات في مطبخك.. كنز ذهبي يقي الجسم من الأمراض والسرطان

تلعب بعض التوابل دورا مهما في دعم صحة الجسم بفضل غناها بمضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات.

واستخدام هذه البهارات في النظام الغذائي يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

إليك أبرز البهارات وفق "Mayo Clinic".

الكركم

يحتوي على مادة الكركمين المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة، والتي تساهم في حماية الخلايا من التلف.

كما تشير أبحاث إلى دوره المحتمل في تقليل نمو بعض الخلايا السرطانية.

الزنجبيل

يساعد في تقوية المناعة وتحسين الهضم، ويعرف بقدرته على تقليل الالتهابات في الجسم.

ويساهم في الحد من الغثيان وبعض الالتهابات المرتبطة بالأمراض المزمنة.

القرفة

تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة.

كما تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تحمي خلايا الجسم من التلف.

الثوم

من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، ويساهم في دعم جهاز المناعة وخفض ضغط الدم والكوليسترول.

الفلفل الأسود

يحتوي على مادة البيبيرين التي تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، خاصة الكركمين الموجود في الكركم.

كما يمتلك خصائص مضادة للأكسدة تساعد في حماية الخلايا من الأضرار.

