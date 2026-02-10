إعلان

5 بهارات في مطبخك.. كنز ذهبي يقي الجسم من الأمراض والسرطان

كتبت - نرمين ضيف الله:

10:00 م 10/02/2026

البهارات المطحونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلعب بعض التوابل دورا مهما في دعم صحة الجسم بفضل غناها بمضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات.

واستخدام هذه البهارات في النظام الغذائي يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

إليك أبرز البهارات وفق "Mayo Clinic".

الكركم
يحتوي على مادة الكركمين المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة، والتي تساهم في حماية الخلايا من التلف.

كما تشير أبحاث إلى دوره المحتمل في تقليل نمو بعض الخلايا السرطانية.

الزنجبيل
يساعد في تقوية المناعة وتحسين الهضم، ويعرف بقدرته على تقليل الالتهابات في الجسم.

ويساهم في الحد من الغثيان وبعض الالتهابات المرتبطة بالأمراض المزمنة.

القرفة
تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة.

كما تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تحمي خلايا الجسم من التلف.

الثوم
من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، ويساهم في دعم جهاز المناعة وخفض ضغط الدم والكوليسترول.

الفلفل الأسود
يحتوي على مادة البيبيرين التي تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، خاصة الكركمين الموجود في الكركم.

كما يمتلك خصائص مضادة للأكسدة تساعد في حماية الخلايا من الأضرار.

اقرأ أيضا:

احذرها.. طريقة شائعة في طهي السمك ترفع خطر السرطان

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية

8 أطعمة تقلل الالتهاب وتقوي المناعة.. احرص على تناولها

بهارات الكركم الزنجبيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 أعشاب طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

5 أعشاب طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول الضار
ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
تحذير لـ 3 أبراج في منتصف فبراير.. هل برجك منهم؟
علاقات

تحذير لـ 3 أبراج في منتصف فبراير.. هل برجك منهم؟
"أسد" و"قرش" و"سحلية".. 20 صورة لـ رامز جلال ونجوم المقالب
مسرح و تليفزيون

"أسد" و"قرش" و"سحلية".. 20 صورة لـ رامز جلال ونجوم المقالب
الجلاد يسأل ضياء داود: "البعض يقول ده مش وقت معارضة بل اصطفاف".. والأخير
أخبار مصر

الجلاد يسأل ضياء داود: "البعض يقول ده مش وقت معارضة بل اصطفاف".. والأخير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي