ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

كتب- أحمد الخطيب:

10:13 ص 11/02/2026

صعود الجنيه مقابل الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026، بينما انخفض في بنكي التعمير والإسكان، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.79 جنيه للشراء، و46.89 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.80 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

