شروط تقسيط مقايسة الكهرباء.. اعرف قيمة التكلفة وكيفية السداد

كتب : محمد صلاح

07:00 ص 11/02/2026

عداد الكهرباء

تواصل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تقسيط مقايسات المباني المخالفة وغيرها، إذ أكدت فروع شبكات وإيرادات شركات توزيع الكهرباء، أنه يمكن للمواطنين الاستفسار عن الشروط المحدثة لكل شركة توزيع عبر خدمة تقديم شكوى أو استفسار على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بحسب الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأشارت، عبر منشور على "فيسبوك"، إلى أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تتيح سداد الفواتير والمقايسات عبر وسائل الدفع الإلكتروني مثل "فوري" أو "إنستا باي"، إذ تختار دفع الفواتير، ثم كهرباء، وتحدد مزود الخدمة.

ونوهت إلى أنه في حال فقد كلمة السر الخاصة بحسابك على المنصة، يمكنك استعادتها بسهولة عبر الضغط على خيار "نسيت كلمة المرور" في صفحة تسجيل الدخول، ثم إدخال رقم الهاتف المسجل لتلقي رمز التحقق وإعادة تعيين كلمة سر جديدة.

وأشارت إلى أنه في حالة رفض الطلب على المنصة، يظهر لك "سبب الرفض" في خانة متابعة الطلب (مثل: نقص مستند، أو عدم وضوح الصورة)، ويمكن تعديل الطلب وإعادة رفع المستندات المطلوبة دون الحاجة لتقديم طلب جديد من الصفر.

وتسهل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في مصر الوصول إلى أكثر من 24 خدمة رقمية، لخدمة ما يزيد على 8 ملايين عميل.

