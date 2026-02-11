إعلان

مقتل 8 أشخاص وإصابة 25 في إطلاق نار بمدرسة بكندا

كتب : مصراوي

05:55 ص 11/02/2026

الشرطة الكندية - صورة أرشيفية

د ب أ

أعلنت السلطات الكندية، الأربعاء، مقتل 8 أشخاص، بينهم المشتبه به، إثر حادث إطلاق نار داخل مدرسة في مقاطعة كولومبيا البريطانية، في واقعة هزّت مجتمعًا صغيرًا شمالي البلاد.

وأكدت الشرطة الملكية الكندية أن أكثر من 25 شخصًا أُصيبوا في الهجوم الذي استهدف مدرسة "تامبلر ريدج" الثانوية، مشيرةً إلى أن حالتين على الأقل وُصفتا بالحرجتين.

وكشفت التحقيقات الأولية عن العثور على شخصين آخرين مقتولين داخل منزل يُعتقد أن له صلةً بالحادث، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابساته.

وأوضحت الشرطة، في بيان رسمي، أن عناصرها دخلوا المدرسة فور تلقي البلاغ لتحديد مصدر التهديد. وخلال عمليات التمشيط، عُثر على عدد من الضحايا داخل المبنى. كما تم العثور على شخص يُرجح أنه منفذ الهجوم متوفى، متأثرًا بإصابة يُعتقد أنها ناجمة عن إطلاق نار ذاتي.

وتُعد حوادث إطلاق النار داخل المدارس نادرة نسبيًا في كندا، ما ضاعف من صدمة الحادث.

وتقع بلدة "تامبلر ريدج"، التي يبلغ عدد سكانها نحو 2400 نسمة، على بُعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال مدينة فانكوفر، بالقرب من الحدود مع مقاطعة ألبرتا، الأمر الذي أثار موجة قلق واسعة في المنطقة.

