بعد إصابة ابنها الخطيرة.. أم تفتح نار السوشيال ميديا على بلطجية قليوب

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إطلاق شخصين أعيرة نارية فى الهواء بالقليوبية.

بتاريخ 30/12/2025 استعان المشكو في حقهما -لهما معلومات جنائية- بطالب لتصويرهما أثناء إطلاقهما عيار ناري فى الهواء بقصد الاستعراض.

وعقب ذلك حدثت بين أحدهما ومصور المقطع مشاجرة لخلافات مالية نتج عنها إصابة الأخير بقطع بأوتار اليدين، وأمكن ضبط مرتكب الواقعة فى حينه.

وبعدها أخلت النيابة العامة سبيله فنشرت والدة المصاب الفيديو للإساءة لهما. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.