المفاوضات بدأت.. محمد صلاح يفتح باب الانتقال إلى الدوري السعودي

كتبت-هند عواد:

06:10 م 10/02/2026
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)

كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي مفاجأة بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأشار الموقع إلى أن الأزمة التي نشبت بين محمد صلاح وليفربول في ديسمبر الماضي تركت بصمتها، وسيتمكن أحد الأندية من استغلال هذا الوضع، إذ بدأت المفاوضات مع الدولي المصري بالفعل.

وحاولت أندية الدوري السعودي ضم محمد صلاح خلال المواسم الماضية، قبل أن يمدد عقده مع ليفربول لموسمين إضافيين.

وذكر الموقع أن محمد صلاح سمح لوكيله بالتفاوض مع الاتحاد السعودي، وعلى عكس العام الماضي، يبدو محمد صلاح أكثر انفتاحًا على الانتقال إلى السعودية، وهو ما قد يرضي جميع الأطراف، حيث سيحصل ليفربول على رسوم انتقال، وسيكون لصلاح القرار النهائي بشأن الصفقة.

"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري

"تم اتخاذ القرار".. مصدر يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك وزيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الدوري السعودي

