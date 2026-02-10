لماذا يتكالب المشترون على السبائك بدلًا من المشغولات؟ خبراء يوضحون

يشهد سوق الذهب المصري خلال الفترة الأخيرة تحولًا واضحًا في خريطة الطلب، حيث تراجعت مبيعات المشغولات الذهبية إلى نحو 10% فقط من معدلاتها المعتادة، مقابل طفرة قوية في الإقبال على السبائك والعملات الذهبية التي ارتفعت مبيعاتها بنحو 10 أضعاف، مدفوعة بتغير سلوك المستهلكين وتوجههم نحو الادخار والاستثمار بدلًا من الزينة، وفقًا لشعبة تجارة الذهب والمجوهرات.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع تحركات نشطة في الأسعار، حيث سجلت السبائك والجنيهات الذهبية مستويات مرتفعة بالتوازي مع صعود المعدن الأصفر.



وخلال تعاملات اليوم، سجلت السبيكة وزن 10 جرامات نحو 77020 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة الأوقية (31.1 جرام) نحو 239532 جنيهًا، وسجلت السبيكة وزن 50 جرامًا قرابة 385100 جنيه.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 53920 جنيهًا، مع اختلاف السعر من تاجر لآخر، حيث يعكس هذا السعر قيمة الذهب الخالص دون مصنعية.



وأكد خبراء وتجار الذهب "لمصراوي"، على أن انخفاض المصنعية، وتراجع العائد على الأوعية الادخارية التقليدية، وتصاعد توقعات صعود الأسعار، كانت المحركات الأساسية لتحول الطلب نحو السبائك والجنيهات، في حين فقدت المشغولات جاذبيتها باعتبارها سلعة استهلاكية لا تناسب أهداف الادخار السريع.

البحث عن أقل مصنعية

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن الزيادة الملحوظة في الطلب على السبائك الذهبية مقابل تراجع الإقبال على المشغولات ترجع بالأساس إلى انخفاض تكلفة المصنعية، موضحًا أن شريحة كبيرة من المواطنين باتت تنظر إلى السبائك كأداة ادخار واستثمار مباشر بأقل أعباء ممكنة.

وأوضح نجيب أن السبائك والجنيهات الذهبية تعد ذهبًا خامًا لا يحتاج إلى عمليات تصنيع أو تشطيب، وهو ما يجعل مصنعيتها محدودة للغاية، على عكس المشغولات التي تتطلب مجهودًا أكبر في التصنيع والتركيب والتشطيب، ما يرفع من تكلفتها ويقلل من جاذبيتها لمن يستهدف الاستثمار فقط.

وأشار إلى أن بعض المستهلكين يتعاملون مع المشغولات باعتبارها مرتفعة المصنعية بشكل عام، رغم وجود أنواع بمصنعية قريبة من السبائك والجنيهات، إلا أن عامل الادخار بأقل تكلفة يظل المحدد الرئيسي في قرارات الشراء حاليًا.

وأضاف أن العروض الترويجية التي تقدمها بعض الشركات، مثل الكاش باك على السبائك والجنيهات الذهبية، لعبت دورًا إضافيًا في تعزيز الطلب، مع سعي المستهلك إلى تحقيق أقصى استفادة من قيمة الذهب دون تحميل السعر أعباء إضافية.

وفيما يخص تأثير هذا التحول على التجار، أوضح نجيب أن الفارق في العوائد الإجمالية ليس كبيرًا، إلا أن المشغولات تظل أكثر تكلفة من حيث التشغيل والاستهلاك، بينما تتميز السبائك بسهولة التصنيع والتداول وقلة الأعباء المرتبطة بها.

وأكد أن السوق يشهد تغيرًا جذريًا في سلوك الشراء، حيث لم يعد الذهب يشترى بغرض الزينة في المقام الأول، بل كوسيلة لحفظ القيمة، وهو ما انعكس بوضوح على حركة البيع والشراء خلال الفترة الأخيرة.

تراجع العائد البنكي يعزز الطلب على المعدن النفيس في مصر

من جانبه، قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المصرية تمر بمرحلة إعادة تشكيل للطلب، حيث ارتفعت مبيعات السبائك والعملات الذهبية بنحو 10 أضعاف، في مقابل تراجع مبيعات المشغولات إلى قرابة 10% من مستوياتها السابقة.

وأوضح منيب أن هذا التحول يرتبط بشكل مباشر بتراجع العائد على الشهادات البنكية من 27% إلى نحو 17%، ما دفع عددًا كبيرًا من المدخرين إلى تحويل أموالهم نحو الذهب، بحثًا عن مكاسب رأسمالية، خاصة بعد الارتفاعات القوية التي سجلها المعدن الأصفر خلال عام واحد.

وأضاف أن ضعف الإقبال على المشغولات يعود إلى تراجع الاهتمام بالزينة والمظاهر، مقابل التركيز على الذهب كملاذ آمن ووسيلة لحفظ القيمة المادية.

وأشار إلى أن حالة الترقب والانتظار التي تسيطر على المتعاملين في السوق، مع توقعات بموجات صعود جديدة، أسهمت في تغيير أنماط الاستثمار، وأعادت رسم خريطة الطلب في سوق الذهب المصري خلال الفترة الأخيرة.



