إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بعد 10 سنوات من إنشائها

كتب : مصراوي

08:10 م 10/02/2026

محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

كتبت – منال المصري:

قررت الحكومة إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، بعد مرور 10 سنوات على إنشائها، وذلك ضمن التعديلات الوزارية التي تم الإعلان عنها اليوم، بحسب مصادر فضلت عدم ذكر أسمائها.

وغادر محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مقر الوزارة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيذانًا بانتهاء مهام الوزارة.

وتتولى وزارة قطاع الأعمال العام إدارة عدد كبير من الشركات والشركات القابضة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر توزيع هذه الشركات والشركات القابضة على جهات مختلفة، من بينها وزارة الإسكان، وصندوق مصر السيادي، ووزارة الاستثمار.

تخطط الحكومة للتخارج من بعض أصول مملوكة لها لصالح القطاع الخاص والمستثمرين بهدف جذب نقد أجنبي وإفساح المجال للقطاع الخاص الذي يعد أكثر خبرة في الإدارة.

قطاع الأعمال محمد شيمي التعديل الوزاري الغاء وزارة قطاع الأعمال

